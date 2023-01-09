Жители Южной Кореи получили сообщения о риске падения частей спутника CША

Спутник ERBS (Фото: NASA)

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи предупредило своих граждан об угрозе падения американского спутника, передает Bloomberg.

В уведомлении, которое получили жители Южной Кореи, говорилось, что «часть обломков падающего американского спутника могут рухнуть недалеко от Корейского полуострова».

Однако позже ведомство сделало еще одно заявление: спутник NASA, который использовался для исследования радиационного баланса Земли (Earth Radiation Budget Satellite), «предположительно прошел над Корейским полуостровом, ни о каких особых повреждениях не сообщалось».

Спутник ERBS (Earth Radiation Budget Satellite), о котором идет речь, был запущен в 1984 году и был частью миссии NASA из трех спутников, которые изучали, какой объем солнечной энергии поглощает Земля и как это влияет на ее климат. 5 января Минобороны США сообщило, что спутник весом 5,4 тыс. фунтов (около 2,5 т) может войти в атмосферу Земли в воскресенье, 8 января.

В NASA предположили, что большая часть спутника сгорит, когда он пройдет через атмосферу, но некоторые компоненты все же могут достигнуть поверхности Земли. По расчетам NASA, вероятность причинения вреда кому-либо в результате падения космического аппарата составляет 1 к 9400.