Жители Южной Кореи получили сообщения о риске падения частей спутника CША

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 15:59
Багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан Общество, 15:57
В больнице сообщили, что Михалков остается в реанимации Общество, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Навального перед Новым годом отправили в ШИЗО на две недели Политика, 15:51
В 40% немецких компаний заявили об ожидании сокращения бизнеса Бизнес, 15:48
Правительство установило доплаты для сотрудников скорых и поликлиник Политика, 15:43
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:42
Жители Южной Кореи получили сообщения о риске падения частей спутника CША Технологии и медиа, 15:25
Командир «Ахмата» допустил взятие под контроль Соледара в ближайшие дни Политика, 15:23
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки Pro, 15:17
Минобороны заявило о сбитых в ДНР украинских самолетах Су-25 и МиГ-29 Политика, 15:13
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:11
Летающий электромобиль, «умный» телескоп, смартфоны и другие новинки CES Технологии и медиа, 15:04 
Технологии и медиа ,  
0 

Жители Южной Кореи получили сообщения о риске падения частей спутника CША

Bloomberg: жителям Южной Кореи разослали сообщения о риске падения частей спутника NASA
Спутник ERBS
Спутник ERBS (Фото: NASA)

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи предупредило своих граждан об угрозе падения американского спутника, передает Bloomberg.

В уведомлении, которое получили жители Южной Кореи, говорилось, что «часть обломков падающего американского спутника могут рухнуть недалеко от Корейского полуострова».

Однако позже ведомство сделало еще одно заявление: спутник NASA, который использовался для исследования радиационного баланса Земли (Earth Radiation Budget Satellite), «предположительно прошел над Корейским полуостровом, ни о каких особых повреждениях не сообщалось».

Спутник ERBS (Earth Radiation Budget Satellite), о котором идет речь, был запущен в 1984 году и был частью миссии NASA из трех спутников, которые изучали, какой объем солнечной энергии поглощает Земля и как это влияет на ее климат. 5 января Минобороны США сообщило, что спутник весом 5,4 тыс. фунтов (около 2,5 т) может войти в атмосферу Земли в воскресенье, 8 января.

В NASA предположили, что большая часть спутника сгорит, когда он пройдет через атмосферу, но некоторые компоненты все же могут достигнуть поверхности Земли. По расчетам NASA, вероятность причинения вреда кому-либо в результате падения космического аппарата составляет 1 к 9400.

Читайте на РБК Pro
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России
Какие логистические проблемы удалось решить в 2022 году, а какие — нет
Самые перспективные страны мира в 2023-м: прогнозы Всемирного банка и МВФ
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Теги
Южная Корея США спутник падение спутника NASA
Материалы по теме
Европейская ракета Vega C с двумя спутниками упала после запуска
Технологии и медиа
«Роскосмос» выпустит облигации для заводов по производству спутников
Технологии и медиа
КНДР сообщила об испытаниях в рамках разработки спутника-шпиона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter