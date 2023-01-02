В РАН заявили, что советский спутник «Космос-917» сгорит в атмосфере

В институте РАН заявили, что это произойдет в ближайшие три дня. Спутник был запущен в июне 1977 года с космодрома Плесецк, он был частью системы предупреждения о ракетном нападении

Советский спутник «Космос-917», который входил в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сгорит в атмосфере в ближайшие три дня. Об этом сообщается в Telegram Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук.

Спутник был запущен в 1977 году. «Новогоднюю ночь остаток конструктива этого космического аппарата встретил на орбите высотой 85 x 4450 км (с которой ему предстоит тонуть еще около трех суток)», — сообщили в институте.

Там отметили, что российские специалисты прогнозируют орбитальное движение подобных «сгорающих» космических объектов. Как рассказали в институте, земная атмосфера продолжает «очищать» пространство около планеты от космического мусора. Сейчас ее верхние слои раздуваются ультрафиолетовым излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности.

«Космос-917» принадлежал к серии спутников УС-К, которая была разработана по программе «Око» для идентификации пусков ракет. Он был запущен 16 июня 1977 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Два года спустя спутник был взорван в 1979 году по команде с Земли и сейчас в космосе остаются 14 его обломков.

ТАСС со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) передает, что в верхних слоях атмосферы сгорело несколько обломков спутника.