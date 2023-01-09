Пьяная жительница Коломны ударила семилетнего сына ножом

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Пьяная жительница Коломны ударила своего семилетнего сына ножом в живот. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Московской области.

«Задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство семилетнего сына (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, 6 января в вечернее время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область живота своему сыну», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице. Подозреваемая дала признательные показания — в ближайшее время в отношении нее изберут меру пресечения.