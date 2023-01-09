Володин заявил о почти 76% оставшихся в России компаний

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Присутствие в России сохранили 75,9% иностранных компаний, заявил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат.

Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — заявил он.

По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют российские предприятия, рост показали, в частности, производство одежды (на 42%) и лекарств (15%).

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — заявил Володин.

В августе председатель Госдумы сообщал о 77,6% оставшихся в России зарубежных фирм. Всего их, по его данным, работало в стране 1382.

Иностранные компании стали покидать российский рынок после начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций. В частности, о своем уходе объявили IKEA, H&M, Mercedes, Ford, Toyota, Lego, Nokia, Electrolux и другие.