Финляндия исключила возможность размещения ядерного оружия

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления страны в НАТО. Об этом заявил глава МИДа страны Пекка Хаависто, слова которого приводит Yle.

По его словам, ясно, что на финской земле не будет ядерного оружия, даже если членство станет реальностью. В то же время Хаависто напомнил, что Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий для подачи заявки на членство.

Также Хаависто заявил, что Финляндия станет членом альянса одновременно со Швецией. Он отметил военную необходимость одновременного вхождения двух стран.

Заявления Хаависто прозвучали на конференции «Народ и оборона». В этой же конференции приняли участие глава НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Для вступления в НАТО необходимо согласие всех членов НАТО. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК).