Мурманский губернатор отметил Рождество с шаманами и попросил их о победе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:39
Финляндия исключила возможность размещения ядерного оружия Политика, 21:27
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии Спорт, 21:21
Welt узнал о просьбе Польши к союзникам ослабить Россию Политика, 21:04
Чемпионка «Тур де Ски» рассказала о своем состоянии после потери сознания Спорт, 20:52
Der Tagesspiegel узнала о возможном лишении главы Минфина ФРГ иммунитета Политика, 20:45
Минобороны России обвинило Украину в фальсификации расстрелов и пыток Политика, 20:43
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
В чеченском промоушене предложили Bellator бои «стенка на стенку» Спорт, 20:25
В пригороде Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак» Общество, 20:24
Мурманский губернатор отметил Рождество с шаманами и попросил их о победе Политика, 20:09
Дудь ликвидировал ИП, на который был оформлен бренд «вДудь» в России Технологии и медиа, 20:05
Финляндия пообещала не вступать в НАТО раньше Швеции Политика, 19:34
СКА отыгрался с 0:2 и нанес «Сочи» рекордное 19-е поражение подряд в КХЛ Спорт, 19:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Мурманский губернатор отметил Рождество с шаманами и попросил их о победе

Мурманский губернатор отметил Рождество с шаманами и попросил их о победе
Video

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в шаманском обряде. Об этом 7 января глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Поучаствовали с Вовой в саамском обряде — бросили в бубен записку с желанием, которую затем предали огню, чтобы загаданное обязательно сбылось. Сын попросил, чтобы на нашей бумажке мы написали всего одно слово: «Победа», — рассказал губернатор.

Мероприятие прошло 7 января — в день православного Рождества.

В декабре перуанские шаманы предсказали окончание вооруженного конфликта на Украине. Мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан уже к концу лета, приводит их пророчество агентство Reuters. В обряде предсказания шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.

Теги
Андрей Чибис шаманинские Мурманская область Рождество Военная операция на Украине
Материалы по теме
Reuters узнал, когда «шаманы видят» окончание конфликта России и Украины
Политика
Норвежская принцесса отказалась от обязанностей после помолвки с шаманом
Общество
Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом-афроамериканцем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter