Мурманский губернатор отметил Рождество с шаманами и попросил их о победе

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в шаманском обряде. Об этом 7 января глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Поучаствовали с Вовой в саамском обряде — бросили в бубен записку с желанием, которую затем предали огню, чтобы загаданное обязательно сбылось. Сын попросил, чтобы на нашей бумажке мы написали всего одно слово: «Победа», — рассказал губернатор.

Мероприятие прошло 7 января — в день православного Рождества.

В декабре перуанские шаманы предсказали окончание вооруженного конфликта на Украине. Мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан уже к концу лета, приводит их пророчество агентство Reuters. В обряде предсказания шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.