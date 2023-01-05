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В Чебоксарах восемь детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме

Число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Чебоксарах достигло 17

В Чебоксарах Чувашской Республики произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате которого пострадали 17 жильцов, среди них восемь — дети. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чувашской Республике.

«В 13:44 часов 5 января произошел пожар в жилом помещении, расположенном на втором этаже многоквартирного дома № 29 на улице Шевченко в городе Чебоксары. <...> С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Открытое горение ликвидировано на площади 30 кв. м. В тушении спасатели задействовали 11 единиц основной и специальной пожарной техники, а также более 30 человек личного состава. В сообщении ГУ МЧС отмечается, что на месте чрезвычайного происшествия работали все экстренные службы жизнеобеспечения. Причина пожара неизвестна, она устанавливается.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев написал в своем телеграм-канале, что держит ситуацию с пожаром в многоэтажном доме на личном контроле.

Теги
Чувашия Олег Николаев Пожар МЧС
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