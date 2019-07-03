Разработчик трамвая Russia One и миномета «Тюльпан» сменит гендиректора

У гендиректора «Уралтрансмаша» — единственного в стране производителя самоходных артиллерийских установок — Владимира Городилова заканчивается контракт, который не будет продлен, говорят источники РБК

Владимир Городилов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Гендиректор «Уралтрансмаша» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Владимир Городилов покинет свой пост до середины июля, рассказали РБК два источника в УВЗ.

По словам одного из собеседников РБК, контракт Городилова заканчивается 10 июля и не будет продлен. «Потому что руководство не устраивает работа [Городилова]», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе УВЗ на просьбу прокомментировать эту информацию ответили, что «кадровая политика не является темой для публичных обсуждений».

Председатель профсоюза «Уралтрансмаша» Юрий Вакульский подтвердил уход Городилова с поста гендиректора предприятия. По его словам, при Городилове предприятие своевременно исполняло гособоронзаказ, «завод работал стабильно, работники получали премию, зарплату».