Разработчик трамвая Russia One и миномета «Тюльпан» сменит гендиректора

Кто такой Владимир Городилов
62-летний гендиректор «Уралтрансмаша» Владимир Городилов родился Свердловске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского по специальности экономист (1984) В 2008 году стал кандидатом экономических наук.
Работать начал в 1974 году учеником заточника завода «Электрохимприбор» (г. Свердловск-45). На руководящих должностях — с 1990-го года. С января 2015 года по июль 2016-го — генеральный директор московского Научно-исследовательского института двигателей. «Уралтрансмаш» возглавляет с 11 июля 2017 года.
Уральский завод транспортного машиностроения — одно из старейших предприятий на Урале. Является единственным российским производителем самоходных артиллерийских установок. Последняя разработка предприятия — «Мста-С». Помимо артиллерийских самоходок «Уралтрансмаш» известен производством минометов «Тюльпан».
Предприятие также производит гражданскую продукцию — более 20 лет разрабатывает и создает трамваи. В частности, «Уралтрансмаш» является разработчиком так называемого «Айфона» на рельсах» — трамвая Russia One (R1), презентованного пять лет назад премьеру Дмитрию Медведеву. В ноябре 2017 года ставший собственником Уралвагонзавода «Ростех» заявил, что инновационный трамвай Russia One не выйдет в серийное производство, потому что не пригоден для ремонта.
Как сообщал «Уралтрансмаш», на выставке «Иннопром-2019», которая пройдет на следующей неделе, компания представит низкопольный трехсекционный трамвай с «принципиально новой поворотной тележкой».
В конце июня издание «Ура.ру» писало, что «Уралтрансмаш» может не получить контракт на обновление городского транспорта в Екатеринбурге, где располагается завод, так как региональные власти ведут переговоры с другим производителем — группой «Синара».