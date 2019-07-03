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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Политика ,  
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Разработчик трамвая Russia One и миномета «Тюльпан» сменит гендиректора
У гендиректора «Уралтрансмаша» — единственного в стране производителя самоходных артиллерийских установок — Владимира Городилова заканчивается контракт, который не будет продлен, говорят источники РБК
Владимир Городилов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Гендиректор «Уралтрансмаша» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Владимир Городилов покинет свой пост до середины июля, рассказали РБК два источника в УВЗ.

По словам одного из собеседников РБК, контракт Городилова заканчивается 10 июля и не будет продлен. «Потому что руководство не устраивает работа [Городилова]», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе УВЗ на просьбу прокомментировать эту информацию ответили, что «кадровая политика не является темой для публичных обсуждений».

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Председатель профсоюза «Уралтрансмаша» Юрий Вакульский подтвердил уход Городилова с поста гендиректора предприятия. По его словам, при Городилове предприятие своевременно исполняло гособоронзаказ, «завод работал стабильно, работники получали премию, зарплату».

Кто такой Владимир Городилов

62-летний гендиректор «Уралтрансмаша» Владимир Городилов родился Свердловске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского по специальности экономист (1984) В 2008 году стал кандидатом экономических наук.

Работать начал в 1974 году учеником заточника завода «Электрохимприбор» (г. Свердловск-45). На руководящих должностях — с 1990-го года. С января 2015 года по июль 2016-го — генеральный директор московского Научно-исследовательского института двигателей. «Уралтрансмаш» возглавляет с 11 июля 2017 года.

Уральский завод транспортного машиностроения — одно из старейших предприятий на Урале. Является единственным российским производителем самоходных артиллерийских установок. Последняя разработка предприятия — «Мста-С». Помимо артиллерийских самоходок «Уралтрансмаш» известен производством минометов «Тюльпан».

Предприятие также производит гражданскую продукцию — более 20 лет разрабатывает и создает трамваи. В частности, «Уралтрансмаш» является разработчиком так называемого «Айфона» на рельсах» — трамвая Russia One (R1), презентованного пять лет назад премьеру Дмитрию Медведеву. В ноябре 2017 года ставший собственником Уралвагонзавода «Ростех» заявил, что инновационный трамвай Russia One не выйдет в серийное производство, потому что не пригоден для ремонта.

Как сообщал «Уралтрансмаш», на выставке «Иннопром-2019», которая пройдет на следующей неделе, компания представит низкопольный трехсекционный трамвай с «принципиально новой поворотной тележкой».

В конце июня издание «Ура.ру» писало, что «Уралтрансмаш» может не получить контракт на обновление городского транспорта в Екатеринбурге, где располагается завод, так как региональные власти ведут переговоры с другим производителем — группой «Синара».

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Максим Солопов
Теги: «Уралвагонзавод», трамвай
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