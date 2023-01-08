WP сообщила о благоустройстве столицы Афганистана талибами за $90 млн

Правительство «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России), пришедшее к власти в Афганистане в августе 2021 года, реализует в столице страны Кабуле 180 проектов, связанных с благоустройством, сообщает The Washington Post.

Газета пишет, что их общая стоимость составляет около $90 млн. Среди проектов — строительство дорог и их обустройство, снос ненужных зданий.

Например, как указывает издание, талибы занялись переустройством района Шерпур, который раньше был недоступен обычным афганцам, так как там проживали чиновники и полевые командиры. Работы ведутся и в небогатом районе Даште Барчи, где строят новую дорогу к главной автомагистрали — трассе в Кандагар.

Приходу талибов к власти в Афганистане предшествовал вывод из страны американских войск, которые находились в стране почти 20 лет. Завершение этого процесса почти совпало с взятием «Талибаном» под контроль всей страны. Президент Афганистана тогда Ашраф Гани бежал из страны. Талибы сформировали правительство и объявили о планах воссоздать в Афганистане исламский эмират. Большинство стран мира до сих не признают власть «Талибана».