Власти предупредили о заморозках и гололедице в Сочи

Утром 8 января в Сочи возможны заморозки до минус двух градусов и образование гололеда, сообщили в администрации города.

«Все службы переведены в усиленный режим работы. Суммарный запас противогололедных материалов составляет более 14,5 тыс. тонн», — сказано в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, средняя температура января в Сочи с 1991-го по 2020-й составляла плюс 5,8 градуса.

В ночь на 7 января в Красной Поляне, которая является частью Сочи, выпало 20 мм осадков (при среднем показателе для города 145 мм, следует из данных Гидрометцентра). Теперь там тоже ожидают понижения температуры, сообщили в администрации.

В Лазаревском районе Сочи в тоже время в виде дождя выпало более 70 мм осадков. Был зафиксирован подъем воды в реках до неблагоприятных отметок, однако к подтоплениям этого в итоге не привело.