В Южном Судане журналистов задержали за видео с помочившимся президентом
В Южном Судане задержали шесть журналистов из-за распространившегося в соцсетях видео, на котором президент страны Салва Киир мочится под себя на мероприятии, сообщает Reuters со ссылкой на национальный союз журналистов.
Речь идет о видеозаписи, сделанной в декабре во время открытия дороги. На кадрах, пишет Reuters, было заметно, как «темное пятно расползается по серым брюкам 71-летнего президента, когда он исполнял национальный гимн».
Задержанные работали с Южно-Суданской вещательной корпорацией (SSBC TV). Ролик не показывали по телевидению, но он распространился в интернете.
В союзе журналистов добавили, что обеспокоены длительностью задержания — по закону оно должно быть не более 24 часов, но этот срок уже вышел.
Салва Киир руководит Южным Суданом с 2011 года, когда была провозглашена независимость страны от Судана.