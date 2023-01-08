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Кондолиза Райс сочла поражение на Украине «не вариантом» для Путина
Экс-главы Госдепа и Пентагона сочли, что Путин не допустит поражения на Украине
Российский президент Владимир Путин не отдаст Украине присоединенные в сентябре ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область, написали в колонке для The Washington Post экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс.
«Для Путина поражение — это не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступательных действий», — говорится в статье.
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