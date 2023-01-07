Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
В Турции 10 человек попали в больницы после обрушения крыши отеля Общество, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Курский губернатор возмутился «видеоприветом» депутата с отдыха в Мексике Политика, 20:59
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе Политика, 20:44
Совбез ООН назначил заседание по Украине на 13 января Политика, 20:29
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Гол Бензема не спас «Реал» от второго поражения в сезоне Спорт, 20:11
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Анкара выступила за продление режима прекращения огня на Украине Политика, 20:09
ЦСКА отдал в аренду «Пари НН» игрока молодежной сборной России Спорт, 19:45
Польша отказалась передавать Украине танки Leopard «без широкой коалиции» Политика, 19:42
Зеленский ввел санкции против Киркорова, Петросяна, Якубовича и Басты Политика, 19:35
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Минфин США предостережет банки от слишком жесткого исполнения санкций Политика, 19:15
Российские военные показали на видео танковую дуэль в Донбассе Политика, 19:11
Общество ,  
0 

В Турции 10 человек попали в больницы после обрушения крыши отеля

В Турции обрушилась крыша отеля на мероприятии в память о битве, состоявшейся в 1915 году

Крыша отеля обрушилась на посетителей в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.

«У нас есть раненые в результате обрушения потолка в зале, где должен был пройти показ документального фильма о Сарыкамыше. <...> В настоящее время, в больнице находится 10 человек», — сказал губернатор города Карса Тюркер Оксюз.

Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу заявил, что обрушился гипсокартонный потолок. Один из пострадавших, Мустафа Купели, сказал, что в зале на момент обвала находилось около 140 человек. Он добавил, что у него ранена нога, но травма не серьезная.

В отеле проходили памятные мероприятия, посвященные сражению при Сарыкамыше между Османской и Российской империями, шедшему с 9 декабря 1914 года до 5 января 1915 года во время Первой мировой войны. В результате боев третья турецкая армия была полностью разгромлена.

Теги
Турция отель обрушилась крыша
Материалы по теме
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Общество
В Турции допустили обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы
Политика
В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter