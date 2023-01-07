В Турции обрушилась крыша отеля на мероприятии в память о битве, состоявшейся в 1915 году

В Турции 10 человек попали в больницы после обрушения крыши отеля

Крыша отеля обрушилась на посетителей в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.

«У нас есть раненые в результате обрушения потолка в зале, где должен был пройти показ документального фильма о Сарыкамыше. <...> В настоящее время, в больнице находится 10 человек», — сказал губернатор города Карса Тюркер Оксюз.

Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу заявил, что обрушился гипсокартонный потолок. Один из пострадавших, Мустафа Купели, сказал, что в зале на момент обвала находилось около 140 человек. Он добавил, что у него ранена нога, но травма не серьезная.

В отеле проходили памятные мероприятия, посвященные сражению при Сарыкамыше между Османской и Российской империями, шедшему с 9 декабря 1914 года до 5 января 1915 года во время Первой мировой войны. В результате боев третья турецкая армия была полностью разгромлена.