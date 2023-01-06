В убитом 9 лет назад в Нидерландах опознали российского арт-дилера Левина

В убитом 9 лет назад в Нидерландах опознали российского арт-дилера

Фото: Politie Nederland

Полиция Нидерландов выяснила, что части тела, найденные около десяти лет назад в озере в Амстердаме, принадлежат 65-летнему российскому арт-дилеру Александру Левину, сообщают NL Times и Reuters.

Местные власти смогли идентифицировать останки с помощью анализа ДНК еще в 2021 году, но не раскрывали личность убитого, так как не могли связаться с ближайшими родственниками Левина, рассказала Reuters представитель полиции Венди Будевейн.

Из-за боевых действий на Украине Нидерланды не контактируют с российскими властями, так что имя убитого решили раскрыть, чтобы его родственники сами связались с голландской полицией.

Останки погибшего россиянина, завернутые в синий пакет, были обнаружены в январе 2013 года в озере Эй Джей в Амстердаме. По данным Telegraaf, Левин долгое время жил в Амстердаме, занимался торговлей предметами искусства, в том числе иконами. В 1999 году он был осужден за контрабанду произведений искусства.

Расследование убийства россиянина до сих пор продолжается, исполнители и заказчики убийства не найдены. По одной из версий, Левин мог стать жертвой вымогательства со стороны лиц из России, пишет издание.