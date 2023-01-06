Дмитрий Киселев пришел с плакатом к посольству Латвии

Дмитрий Киселев пришел с плакатом на пикет к посольству Латвии

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Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев вышел на акцию в поддержку шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, которого накануне задержали в Риге. Об этом сообщила депутат Госдумы Мария Бутина в своем телеграм-канале.

«На акции в поддержку журналиста Марата Касема, задержанного без оснований в Риге вчера, вышли вместе с моими коллегами Петром Лидовым и Дмитрием Киселевым», — написала Бутина.

Акция прошла у здания посольства Латвии в Москве. Киселев держал в руках табличку с надписью «Руки прочь от российских журналистов».

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема задержали в Риге 5 января. Журналиста обвиняют по двум статьям — о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и о шпионаже. Причем по второй статье Касему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Киселев назвал задержание журналиста «Sputnik Литва» «абсолютно неправомерным и ничем не мотивированным» политическим преследованием.

«Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова, и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов», — написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и попросила Верховного комиссара ООН по правам человека обратить на это внимание.

Сейчас Касем находится в рижской Центральной тюрьме, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей.

Касем — гражданин Латвии, но несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.