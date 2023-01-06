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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пяти областях восточной части Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Также сигналы воздушной тревоги прозвучали на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Тревога звучала около 30 минут. Первый сигнал прозвучал в 8:53 (9:53 мск), отбой воздушной тревоги начался в 10:27 (11:27 мск).

Последний раз воздушную тревогу объявляли в 2:00 (3:00 мск) 6 января. Сигналы звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных частях Запорожской области и ДНР.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры являются ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту.

После ударов власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны.

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