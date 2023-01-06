В Казахстане 12 россиян попали в пробку из-за снегопада, их эвакуировали местные спасатели

В Казахстане после сильного снегопада эвакуировали 12 россиян

В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 россиян, которые попали в пробку из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций региона (ДЧС).

«В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стало 12 человек, оставшиеся на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ», — говорится в сообщении. Все они граждане России, среди них двое детей.

На помощь им отряд спасателей ДЧС. Спасенных разместили в одной из гостиниц Шемонаихи. Вместе с тем ДЧС просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.