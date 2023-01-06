Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к «новым ужасным деяниям»
Американские поставки вооружения подстрекает Киев «к новым ужасным деяниям». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал посольства.
«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой поставкой продукции военного назначения из Соединенных Штатов они чувствуют все большую безнаказанность», — заявил Антонов.
Заявление Антонова прозвучало в качестве ответа на анонсированные ранее поставки на Украине БМП Bradley. Как заявили в Пентагоне, орудия данного типа являются «убийцами танков».
Как писало агентство AP, в пятницу США объявят военную помощь Украине в размере $2,85 млрд. Это стане крупнейшим пакетом военной помощи Киеву с начала спецоперации, пишет агентство.