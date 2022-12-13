Суд назначил бывшему премьеру Дагестана Меджидову пять лет колонии
Мещанский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-предправительства Дагестана Мухтара Меджидова за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Помимо этого суд назначил Меджидову штраф в 900 тыс. руб. и запрет на занятие государственных должностей на два с половиной года.
Второму фигуранту дела — экс-гендиректору Избербашского радиозавода им. П. С. Плешакова Фирязу Фарманову - суд назначил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет, штрафом в 800 тыс. руб.
Их признали виновными по статье ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). В деле говорилось о хищении у Минбороны России 108 млн руб., выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.
Суд взыскал в пользу потерпевших 108 млн руб. по иску о возмещении вреда.
Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Помимо этого в разные годы он был депутатом Народного Собрания Дагестана первого созыва, советником президента Республики. Он также получил звание Заслуженного работника промышленности Дагестана.