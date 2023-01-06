Минобороны Украины объяснило проблемные случаи с дисциплиной в ВСУ

ВСУ в определенные моменты сталкиваются с проблемой дисциплины, по этой причине был принят закон об ужесточении наказания для военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова приводит издание «Политика Страны».

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сказал Резников.

Резников рассказал об этом, отвечая на вопрос о законе об ужесточении наказания за отказ выполнять приказы, оставление места службы и ряд других нарушений для военных в условиях боевых действий. Он напомнил, что инициатива исходила от главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сказал Залужный, из-за невыполнения приказов и прочих нарушений дисциплины военными «оголенные участки фронта» вынуждены закрывать другие военнослужащие, что приводит к «увеличению потерь».

«Я доверяю генералу Залужному, Генштабу, нашему военному командованию и поддерживаю их в этой просьбе», — заключил Резников.

Законопроект, о котором идет речь, был принят Верховной Радой 13 декабря. Документ предполагает увеличение сроков лишения свободы за ряд нарушений воинской дисциплины, а также исключение возможности условного срока или досрочного освобождения в условиях боевых действий. Сейчас он направлен на подпись президенту Украины.

В частности, за невыполнение приказа законопроектом предусматривается от 3 до 7 лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от 5 до 10 лет тюрьмы.