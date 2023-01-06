Около 12 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в странах Запада

Страны Запада подготовили порядка 12 тыс. украинских военных с начала конфликта на Украине, США — примерно 3,1 тыс. из них. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (трансляция шла в Twitter Пентагона).

Кроме того, Райдер заявил, что через пару недель в Германии стартует программа подготовки украинских войск на батальонном уровне, ежемесячно там будут готовить 500 солдат.

Кроме того, на брифинге представитель Пентагона анонсировал поставки на Украину БМП Bradley. По его словам, эта БМП является «убийцей танков». Ранее о поставках этого вида оружия говорил президент США Джо Байден.

Как писало агентство AP, в пятницу США объявят военную помощь Украине в размере $2,85 млрд. Это стане крупнейшим пакетом военной помощи Киеву с начала спецоперации, пишет агентство.