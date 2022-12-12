Россия подняла МиГ-31 из-за норвежского самолета у границы

Истребитель МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после того, как зафиксировала приближавшийся к границам самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, сообщили в российском Министерстве обороны. МиГ-31 сопроводил «Орион» над акваторией Баренцева моря, после того, как норвежский самолет развернулся, российский вернулся на аэродром базирования.

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