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Россия подняла МиГ-31 из-за норвежского самолета у границы
Минобороны России подняло МиГ-31 из-за норвежского самолета «Орион» у границы
Истребитель МиГ-31
Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после того, как зафиксировала приближавшийся к границам самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, сообщили в российском Министерстве обороны. МиГ-31 сопроводил «Орион» над акваторией Баренцева моря, после того, как норвежский самолет развернулся, российский вернулся на аэродром базирования.
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