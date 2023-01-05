Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе

В Мелитополе и пригороде прозвучал взрыв, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработало ПВО», — написал Рогов.

Последний раз он сообщал о взрывах в Мелитополе 2 января. По его словам, в тот день около 1:21 в городе были слышны два взрыва, а потом в 5:07 — еще один. «Причиной этих «взрывов» является прохождение самолетами ВКС России звукового барьера», — объяснил он.

Еще один крупный взрыв произошел в центре Мелитополя 23 декабря. Как сообщал Рогов, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль марки Renault Duster, два человека были ранены.

Мелитополь в Запорожской области был взят под контроль российскими войсками 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. В сентябре по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России, Мелитополь же стал временной областной столицей (административный центр региона — город Запорожье — находится под контролем Киева).