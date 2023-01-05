Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В США указали на достижение Россией постепенного прогресса у Артемовска Политика, 01:56
Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре Политика, 01:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:01
Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе Политика, 00:51
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово Политика, 00:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley Политика, 04 янв, 23:47
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 04 янв, 23:47
В Латвии сообщили о получении дипмиссией России подозрительной посылки Общество, 04 янв, 23:22
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 04 янв, 23:00
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон Общество, 04 янв, 22:58
Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки Политика, 04 янв, 22:38
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 04 янв, 22:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе

Владимир Рогов сообщил о взрыве и работе ПВО в Мелитополе

В Мелитополе и пригороде прозвучал взрыв, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработало ПВО», — написал Рогов.

Последний раз он сообщал о взрывах в Мелитополе 2 января. По его словам, в тот день около 1:21 в городе были слышны два взрыва, а потом в 5:07 — еще один. «Причиной этих «взрывов» является прохождение самолетами ВКС России звукового барьера», — объяснил он.

Еще один крупный взрыв произошел в центре Мелитополя 23 декабря. Как сообщал Рогов, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль марки Renault Duster, два человека были ранены.

Мелитополь в Запорожской области был взят под контроль российскими войсками 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. В сентябре по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России, Мелитополь же стал временной областной столицей (административный центр региона — город Запорожье — находится под контролем Киева).

Читайте на РБК Pro
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
Как стартап по доставке уродливых овощей вырос до $2 млрд — Bloomberg
В чем заключается самое большое заблуждение российских топ-менеджеров
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Теги
Мелитополь Запорожская область ПВО взрыв Владимир Рогов
Материалы по теме
В Мелитополе у входа в парк Горького взорвался автомобиль
Политика
Балицкий назвал мощность взрывных устройств, заложенных в Мелитополе
Политика
Власти сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter