Балицкий: пять человек погибли, 15 пострадали при обстреле многоэтажного дома в Васильевке

Запорожские власти сообщили о пяти погибших при обстреле в Васильевке

Пять человек погибли, 15 пострадали при артиллерийском обстреле Васильевки в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии. Ситуацию в Васильевке Балицкий назвал напряженной. По его словам, обстрелы не прекращаются, разрушена гражданская инфраструктура.

Днем член совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли военную комендатуру в Васильевке. Там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личных машин. Позже Рогов уточнил, что удар по Васильевке пришелся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. Огонь, по предварительным данным, велся из РСЗО HIMARS.

Затем Рогов написал в телеграм-канале, что ВСУ продолжают наносить массированные удары по гражданским объектам в Васильевке. «Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры», — перечислил он.

Рогов заявил, что ВКС России «вылетели на подавление огневых позиций террористов ВСУ, наносящих массированные удары из тяжелых видов вооружений по гражданским объектам Васильевки».