При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли три человека
В деревне Ибракаево Стерлибашевского района республики Башкирия в ночь на 4 января загорелся жилой бревенчатый дом, в результате пожара погибли три человека, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 2:38 по местному времени (00:38 мск). На момент прибытия пожарных огонь распространился по всей площади, к тушению привлекли 28 человек и 12 единиц техники. Пожар потушили на площади 92 кв. м.
В ходе проливки и разбора места пожара обнаружили троих погибших: женщину 1940 года рождения и мужчин 1938 и 1968 годов рождения. Как уточняет региональная прокуратура, погибшие — супружеская пара с сыном.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.