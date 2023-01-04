Мэр Полтавы пожаловался Зеленскому на «попытку установить диктатуру»

Александр Мамай (Фото: oleksandrmamay / Telegram)

Мэр Полтавы Александр Мамай опубликовал в своем телеграм-канале обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем глава города назвал необоснованным и политически мотивированным подозрение в адрес себя по уголовному делу.

«Если будет принято решение по мне — это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности. После этого решения Конституция и право людей по выбору будут растоптаны», — заявил мэр Полтавы.

Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила Мамая о подозрении 29 декабря. Его заподозрили в несанкционированном распространении информации о расположении украинских войск. «Фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами», — заявили в СБУ. Полтавскому мэру грозит до 12 лет лишения свободы.

Мамай в обращении к президенту уточнил: «А именно меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с обеспечением военнослужащих. Отвечаю: это не засекреченная информация, она открытая». Он показал распечатанные записи о размещении войск, которые были, в частности, опубликованы на сайте областной администрации.

Мэр Полтавы утверждает, что на его пост «охотятся». «Я сейчас чувствую то, что 24 февраля ощущала вся страна, когда происходит вторжение в конституционные права граждан и дерзкое нарушение права на выбор полтавчан. Это попытка установить диктатуру», — подчеркнул он, пообещав обратиться в европейские суды.