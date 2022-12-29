Мэра Полтавы заподозрили в распространении данных о размещении войск ВСУ

Мамай был впервые избран главой Полтавы в 2010 году. СБУ заподозрило его в «несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ», ему может грозить до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) вручила мэру Полтавы Александру Мамаю уведомление о подозрении по уголовному делу. Его подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении украинских войск, сообщается в телеграм-канале СБУ.

«По материалам СБУ мэру Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенного в условиях военного положения. <...> Фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами», — сказано в сообщении.

Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 29 декабря издание «Полтавщина» сообщило, что СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы. Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».

Как уточняет издание Zmist, СБУ расследует дело по разглашению главой города 15 декабря информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.