Мэра Полтавы заподозрили в распространении данных о размещении войск ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) вручила мэру Полтавы Александру Мамаю уведомление о подозрении по уголовному делу. Его подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении украинских войск, сообщается в телеграм-канале СБУ.
«По материалам СБУ мэру Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенного в условиях военного положения. <...> Фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами», — сказано в сообщении.
Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее 29 декабря издание «Полтавщина» сообщило, что СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы. Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».
Как уточняет издание Zmist, СБУ расследует дело по разглашению главой города 15 декабря информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.
Александр Мамай родился 11 июня 1968 года в Полтаве, там же окончил школу и поступил в Полтавский инженерно-строительный институт, однако был отчислен из него через два года после начала обучения. С 1980-х до середины 1990-х работал сборщиком, грузчиком, дворником и маляром-штукатуром. После этого начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2000 году стал руководителем сельскохозяйственного предприятия «Интер-Агро» с 40 тыс. га арендованной земли, 7 тыс. голов крупного рогатого скота, шестью элеваторами и 5 тыс. сотрудниками.
В 2006 году баллотировался в Полтавский городской совет от партии «Пора», однако позднее снял свою кандидатуру. В 2009 году создал общественное объединение «Наш дом — Полтава», а накануне местных выборов 2010 года присоединился к партии «Совесть Украины», возглавил список партии и победил на выборах мэра.
В 2015 году Мамай вновь был избран главой Полтавы, победив во втором туре Александра Матковского с результатом 62,56%.Однако в сентябре 2018 года депутаты Полтавского городского совета признали неудовлетворительной работу Мамая и досрочно прекратили его полномочия. Мамай тогда заявил, что его отставке способствовали Администрация президента Украины, управление СБУ в Полтавской области и областная прокуратура.
В январе 2019 года он присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь», поддержал кандидатуру Юрия Бойко на президентских выборах и возглавил отделение партии в Полтавской области. Накануне местных выборов 2020 года присоединился к партии «За будущее». Набрав 51,48% во втором туре выборов, он в третий раз стал полтавским городским головой.