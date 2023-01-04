Минобороны заявило об уничтожении 180 военных в ДНР и Запорожье

Ударами артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи Владимировки, Пречистовки, Новоукраинки (ДНР) и Червоного (Запорожская область) за сутки уничтожено 180 украинских военнослужащих, заявили в Минобороны России. Там же военные уничтожили пять танков, пять БМП, три боевые бронированные машины и десять автомобилей.

На купянском направлении российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ и два автомобиля. Вблизи Лимана Первого в Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Еще пять ДРГ поражены в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка в ЛНР и ДНР.

На краснолиманском направлении военные нанесли «артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества».

На донецком направлении Вооруженные силы России «продолжают наступательные действия». За сутки ВСУ потеряли там более 100 военнослужащих. На южно-донецком направлении военные отразили «безуспешные попытки контратаковать» свои позиции вблизи Дорожнянки (ДНР).