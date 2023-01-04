На польском ТВ появилась бегущая строка «Героическая оборона России»

Фото: TVP Info

В ночь с первого на второе января на польском телеканале TVP во время новостной программы появилась бегущая строка с текстом Bohaterska oborona Rosji («Героическая оборона России»), передает Radio ZET со ссылкой на видео, размещенное в Twitter пользователя @LeskiPiotr.

Ведущая новостей на фоне бегущей строки говорит о смене тактики российских войск на Украине. Спустя несколько секунд надпись с упоминанием «героической обороны» с экрана исчезает.

TVP Info не комментировал случившееся.

Radio ZET указывает, что это не первая подобная ошибка канала. В апреле зрители увидели в эфире TVP Info надпись, в которой говорилось об «украинском варварстве». Ведущая Эдита Левандовска извинилась за ошибку, объяснив, что имелось в виду «российское варварство».