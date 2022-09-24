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Байден оговорился при рассказе об отношениях с 12-летней в 30 лет

Президент США Джо Байден оговорился в одном из своих выступлений, рассказав об отношениях с 12-летней девочкой, в тот момент, когда ему было 30 лет, передает Fox News.

Это произошло во время выступления Байдена на мероприятии национального комитета Демократической партии в штаб-квартире национальной ассоциации образования в Вашингтоне.

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30. Но все равно эта женщина помогла мне многого добиться», — сказал президент, не уточнив, о ком идет речь.

Вероятно, он оговорился и имел ввиду свою жену Джилл. В ее биографии на сайте Белого дома говорится, что они познакомились в 1975 году, Джо Байден тогда было 33 года, а Джилл — 24.

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За время пребывания Байдена на посту президента журналисты не раз замечали его оговорки. Так, в июле на пресс-конференции в Саудовской Аравии президент США оговорился, заявив об «эгоизме» (selfishness) воевавших в Ираке американцев, но потом сразу поправился, сказав об их «самоотверженности» (selflessness).

«Мы всегда будем чтить храбрость и эгоизм... самоотверженность американских военных и жертвы, которые они понесли, в том числе моего сына, майора Бо Байдена, который прослужил в Ираке год», — сказал Байдена, зачитывая текст с листа.

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