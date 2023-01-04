Актеры «Ромео и Джульетты» обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet, 1968) Леонард Уайтинг и Оливия Хасси подали иск более чем на $100 млн против дистрибьютора Paramount Pitcures. Актеры обвиняют корпорацию в сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации, мошенничестве, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, умышленном причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения. Документ публикует издание Deadline.

Истцы указывают, что на момент съемок Уайтингу было 16 лет, Хасси — 15. Режиссер Франко Дзеффирелли обещал, что не будет снимать их обнаженными и во всех постельных сценах на подростках будет белье телесного цвета. Тем не менее в день съемки любовной сцены Дзеффирелли заявил актерам, что они должны сняться голыми, иначе фильм провалится в прокате. Он показал Хасси и Уайтингу расположение камер и пообещал, что кадров с полным обнажением в фильме не будет. «Ответчики ввели [истцов] в заблуждение и тайно сняли [сцены] с обнаженными или частично обнаженными несовершеннолетними детьми без их ведома в нарушение законов штата [Калифорния] и федеральных законов», — говорится в иске.

Дзеффирелли был «единственным человеком, принимающим [касающиеся фильма] решения», и «уполномоченным агентом» Paramount, пишут Хасси и Уайтинг. Сам режиссер умер в 2019 году.

Истцы утверждают, что действия ответчика привели к потере ими дохода, расходам на лечение, утрате трудоспособности и другому материальному и нематериальному ущербу. Их менеджер Тони Мариноцци сказал, что Хасси и Уайтинг проявили «огромную смелость», рассказав о сексуальных злоупотреблениях на съемках. Paramount не ответила на вопрос издания об иске актеров.

Кассовые сборы адаптации шекспировской трагедии превысили $500 млн, отмечает Deadline. Картина получила два «Оскара» (за лучшую операторскую работу и за дизайн костюмов) и три «Золотых глобуса» (за самые многообещающие дебюты в мужской и женской роли — Хасси и Уайтинга — и в номинации «Лучший англоязычный фильм»).

В интервью Fox News в 2018 году Хасси, комментируя постельную сцену из «Ромео и Джульетты», сказала, что «это была не такая уж большая проблема» и к моменту съемки все, кто работал над фильмом, «стали большой семьей». «И Леонард вообще не стеснялся! В какой-то момент съемок я вообще забыла, что на мне не было одежды», — призналась она.