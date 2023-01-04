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Марочко заявил об использовании ВСУ ложных позиций под Купянском

Марочко: ВСУ на купянском направлении используют ложные позиции для сокрытия численности

Украинские военные на купянском направлении использует ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск в попытке «малыми группами сковать» подразделения российских сил, заявил офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, в районе населенного пункта Куземовка разделенная повзводно ротная тактическая группа украинской армии «ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков».

Село Куземовка находится в Сватовском районе Луганской народной республики, неподалеку от границы с Харьковской областью. Минобороны неоднократно сообщало о предотвращении попыток наступления в сторону населенного пункта украинских военных, последний раз — 6 декабря 2022-го. Тогда, по данным ведомства, были уничтожены до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.

3 января Минобороны сообщало, что на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожены более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Марочко заявил об использовании ВСУ ложных позиций под Купянском
Марочко заявил об использовании ВСУ ложных позиций под Купянском

Теги
Андрей Марочко ЛНР
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