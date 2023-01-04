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ТАСС узнал о поступлении в российскую армию первых вертолетов Ка-52М

ТАСС: российская армия получила первые модернизированные вертолеты Ка-52М

Российская армия получила около десяти первых модернизированных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М, в этом году поставки продолжатся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, Арсеньевский авиационный завод в Приморье полностью загружен работой по производству этих вертолетов. Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета — Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету повышенной дальности. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В начале сентября прошлого года ТАСС писал, что модернизированный вертолет прошел испытания в ходе военной операции на Украине. «Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем», — рассказал тогда источник агентства.

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Теги
Вертолет Ка-52 армия России
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