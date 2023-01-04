ТАСС узнал о поступлении в российскую армию первых вертолетов Ка-52М
Российская армия получила около десяти первых модернизированных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М, в этом году поставки продолжатся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, Арсеньевский авиационный завод в Приморье полностью загружен работой по производству этих вертолетов. Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета — Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.
Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету повышенной дальности. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.
В начале сентября прошлого года ТАСС писал, что модернизированный вертолет прошел испытания в ходе военной операции на Украине. «Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем», — рассказал тогда источник агентства.