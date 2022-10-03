ЦИК: коалиция Бойко Борисова лидирует на парламентских выборах в Болгарии

ЦИК сообщила о лидерстве коалиции экс-премьера на выборах в Болгарии

На досрочных выборах побеждает блок бывшего премьер-министра Бойко Борисова, он опережает партию «Продолжаем перемены» еще одного экс-главы правительства Кирила Петкова

Бойко Борисов (Фото: Thomas Imo / photothek.net / Global Look)

На внеочередных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), сообщает ЦИК по итогам обработки 51,94% протоколов. Она набирает 25,64% голосов.

Второе место с 20,87% получила партия «Продолжаем перемены» экс-премьера Болгарии Кирила Петкова (занимал этот пост до 2 августа), третье — «Движение за права и свободы» (11,61%).

Следом идут партия «Возрождение» (10,67%), Болгарская социалистическая партия за Болгарию (9,61%), правоцентристская коалиция «Демократическая Болгария» (7,30%) и партия «Есть такой народ» (4,04%).

Чтобы пройти в Народное собрание, политической силе необходимо получить поддержку 4% избирателей. Остальные партии не преодолевают это барьер. Всего Народном собрании 240 мест.

По данным комиссии, явка составила 25,58%, в голосовании приняли участие более 1,6 млн человек.

Ранее победу коалиции Борисова показали экзитполы.

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Это уже четвертые выборы в стране за последние полтора года. Сначала парламентские выборы прошли по расписанию в апреле 2021 года, затем дважды проводились досрочные голосования. В июне парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. Одним из ключевых поводов стал вопрос о снятии вето на предоставление Северной Македонии статуса кандидата в члены Евросоюза — из-за исторических разногласий и соблюдения прав этнических болгар в этой стране. Другой причиной для вотума недоверия стали противоречия по поводу бюджета страны.