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Верховная рада удалила твит о Бандере после осуждения со стороны Польши

Замглавы МИД Польши: Рада удалила твит о Бандере после предупреждения из Польши
Верховная Рада Украины (Киев, Украина)
Верховная Рада Украины (Киев, Украина) (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Пост к 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов первой половины XX века Степана Бандеры исчез из Twitter Верховной рады Украины, заметил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик

«Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу ясно дать понять, что польское государство не приемлет чествования Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни», — подчеркнул дипломат (цитата по PAP). В 1943 году произошла Волынская резня — массовое уничтожение поляков и представителей некоторых других национальностей на Западной Украине Украинской повстанческой армией (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). Она входит в Организацию украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), одним из лидеров которой был Бандера.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года. В воскресенье в Twitter Рады появилось фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета националиста. В последующих твитах приводились цитаты Бандеры, в том числе с призывами «бороться с российским империализмом».

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал обсудить с украинским коллегой Денисом Шмыгалем «героизацию» Бандеры. Варшава «крайне осуждающе, очень, очень негативно» относится к этому явлению, подчеркнул он. Вечером 2 января посвященные Бандере записи исчезли из аккаунта парламента, пишет LIGA.net.

Теги
Верховная рада Украины Степан Бандера Польша
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