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Артистам в Киргизии запретили петь под фонограмму

Минкультуры Киргизии запретило артистам петь под фонограмму в театрах и на концертах
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Артистам в Киргизии с 1 января 2023 года запрещено петь под фонограмму на массовых мероприятиях. Такой приказ 30 декабря подписал министр культуры Алтынбек Максутов, передает «Кактус Медиа».

Ограничение распространяется на выступления в государственных культурных и образовательных учреждениях в ведении Минкультуры. К ним относятся театры, филармонии, кинозалы, клубы, музеи, библиотеки. Петь вживую придется и на концертах и других культурно-массовых мероприятиях.

Максутов возложил ответственность за исполнение приказа на руководство каждого отдельного учреждения. Министр будет лично следить за соблюдением запрета на фонограммы.

Еще в конце 2020 года Минкультуры заявило о намерении запретить петь под фонограмму в государственных учреждениях. В феврале 2021-го ведомство обязало артистов указывать на афишах и в билетах, будут ли они петь вживую. Тогдашний министр Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей.

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