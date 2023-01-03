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Судоходство в проливе Дарданеллы вновь приостановили из-за тумана

В проливе Дарданеллы вновь приостановили судоходство из-за сильного тумана

Судоходство в проливе Дарданеллы в Турции временно приостановили из-за сильного тумана, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на управление контроля судоходства в проливе.

Движения кораблей нет в обе стороны, уточнили в ведомстве. Капитанов судов, заходящих с севера и юга, предупредили по рации, что пролив закрыт для транзита из-за ограниченной видимости.

Судоходство возобновят, как только туман рассеется, заверили в управлении. Паромное сообщение приостанавливать не будут.

Туман держится в регионе уже три дня подряд. Накануне судоходство в проливе приостанавливали по той же причине. Движения не было около пяти часов, а к 10:18 мск его возобновили.

В Стамбуле из-за тумана начались перебои с авиасообщением. Администрация международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен (в азиатской части города) объявляла о закрытии взлетно-посадочной полосы из-за плохой видимости. Самолеты, которые не смогли там сесть, перенаправляли в новый городской аэропорт в районе Арнавуткёй.

Проблемы с движением возникли и на дорогах в Стамбуле, городах Бурса и Чорлу. В первом видимость снижалась до 25 м, а во втором — до 10 м, писали Yeni Safak и Memleket.

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Туман в Стамбуле, провинциях Текирдаг, Эдирне и Кыркларели на северо-западе Турции, согласно прогнозам синоптиков, сохранится до 6 января.

Теги
Дарданеллы Турция проливы судоходство
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Судоходство в проливе Дарданеллы приостанавливали из-за тумана
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