Судоходство в проливе Дарданеллы приостанавливали из-за тумана

Пролив Дарданеллы (Фото: Altan Gocher / Zuma / Global Look Press)

Пролив Дарданеллы в Турции закрывали для прохода транзитных судов в обоих направлениях, сообщает Yeni Safak со ссылкой на управление службы по движению судов в проливе.

Судоходство приостановили с 5:30 по местному времени (совпадает с московским). Местное паромное сообщение продолжалось. Около 10:18 движение в проливе восстановили, передает NTV.

Кроме того, администрация аэропорта Сабих Гекчен объявила в Twitter о закрытии взлетно-посадочной полосы. 22 самолета, которые не смогли там приземлиться, перенаправили в аэропорт Стамбула, передает газета Aksam.

Как пишет издание, туман затруднил движение водителей на дорогах, особенно в стамбульских районах Бейкоз, Умрание, Кадыкей, Сарыер, Бешикташ, Ускюдар, Чекмекей, Султанбейли, Санджактепе, Кагытхане, Фатих и Бейоглу. Yeni Safak сообщает, что видимость на дорогах в городе Бурса снизилась до 25 м. А в Чорлу не видно дальше 10 м, передает Memleket.

По прогнозу Главного метеорологического управления Турции, в ближайшие дни низкая облачность и туман будут сохраняться у Мраморного моря, а также в центральных и восточных районах Турции.