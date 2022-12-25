МЧС Камчатки предупредило о шторме с девятиметровыми волнами после землетрясения

МЧС Камчатки предупредило о шторме с волнами в 9 м после землетрясения

В акватории Берингова моря, омывающего полуостров Камчатка с востока, в середины дня 26 декабря ожидается шторм с волнами высотой 8-9 м, для населенных пунктов на побережье опасности нет, сообщило региональное управление МЧС.

«В середине дня 26 декабря в акватории Берингова моря в подрайонах 11292 (Олюторский муниципальный район) и 11294 ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров. Вечером того же дня явление распространится на подрайоны 11291 и 11293. Явление сохранится до второй половины ночи 27 декабря», — говорится в сообщении.

МЧС призвало суда, которые могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, ранее на полуострове в 84 км от поселка Усть-Камчатский произошло землетрясение магнитудой 5,6. Явление зафиксировано в 2:17 по местному времени (17:17 мск).