При нападении на тюрьму в Мексике погибли 10 охранников, 24 заключенных сбежали

При нападении на тюрьму в Мексике погибли 10 охранников

Неизвестные совершили вооруженное нападение на тюрьму в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

В результате погибли 14 человек, в том числе десять сотрудников службы охраны. По данным ведомства, 13 заключенных получили ранения и по меньшей мере 24 человека сбежали.

Чиуауа граничит с американскими штатами Нью-Мексико и Техас.

В октябре при нападении на мэрию города Сан-Мигель-Тотолапан на юго-западе Мексики погиб мэр Конрадо Мендос и еще 17 человек, в том числе несколько полицейских. Предположительно, нападение устроила преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков.