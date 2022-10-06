При нападении на мэрию города в Мексике погиб его глава и еще 17 человек

В городе Сан-Мигель-Тотолапан на юго-западе Мексики произошло нападение на мэрию, в результате погиб мэр города Конрадо Мендос и еще 17 человек, сообщила прокурор штата Герреро, где находится город, Сандра Лус Вальдовинос, передает Noticieros televisa.

Среди погибших — отец мэра Хуан Мендос и несколько полицейских, указывает Cronica. Предположительно, нападение устроила преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков.

El Universo сообщает, что разных помещениях муниципального дворца произошла стрельба. Помимо погибших, есть трое раненых. Правоохранительные органы занимаются поисками нападавших.

Как указывает издание, с 2000 года в Мексике были убиты более 90 мэров.

В конце августа в Герреро, у своего дома в городе Чильпансинго был убит из огнестрельного оружия журналист Фреди Роман, директор газеты La Realidad и обозреватель местных печатных СМИ. El Pais указывает, что он был 15-м убитым журналистом в Мексике с начала года и что в 2022-м число убийств сотрудников СМИ в стране превысило «рекорд» 2017 года, когда погибли 12 журналистов.