Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Житель Сухума Руслан Трапш объявлен в розыск по обвинению в убийстве россиянина, сообщает генпрокуратура Абхазии.
По данным ведомства, вечером 30 декабря мужчина выстрелил во входную дверь квартиры дома по улице Воронова, за которой находился гражданин России Николай Тараканов. Тот умер на месте от полученных ранений.
Прокуратура сообщает, что между Трапшем и Таракановым произошел конфликт. Житель Сухума выстрелил «с целью умышленного причинения смерти, осознавая общественную опасность своих действий», заявило ведомство.
Заведено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном приобретении оружия.
В декабре в армянском Гюмри задержали гражданина России 2002 года, его заподозрили в убийстве подруги. По данным следствия, они жили вместе в арендованной квартире. Между россиянами произошла ссора, во время которой мужчина нанес подруге «телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия».