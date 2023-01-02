Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина Общество, 02:31
Власти Киева и области сообщили о взрывах Политика, 01:52
Захарова заявила о «ролевых играх» после слов Арестовича о монархии Политика, 01:39
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 00:59
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:58
Politico узнало, когда Байден объявит о решении участвовать в выборах Политика, 00:34
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Арестович вспомнил о «Властелине колец» и предложил Украине монархию Политика, 01 янв, 23:59
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 01 янв, 23:47
Дубай отменил налог на продажу алкоголя Общество, 01 янв, 23:25
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 01 янв, 23:00
Овечкин впервые с 2021 года стал лучшим игроком месяца в НХЛ Спорт, 01 янв, 22:55
Украинские пограничники подсчитали количество воздушных тревог за год Политика, 01 янв, 22:55
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 01 янв, 22:26
Общество ,  
0 

Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина

Прокуратура Абхазии объявила жителя Сухума в розыск по делу об убийстве россиянина

Житель Сухума Руслан Трапш объявлен в розыск по обвинению в убийстве россиянина, сообщает генпрокуратура Абхазии.

По данным ведомства, вечером 30 декабря мужчина выстрелил во входную дверь квартиры дома по улице Воронова, за которой находился гражданин России Николай Тараканов. Тот умер на месте от полученных ранений.

Прокуратура сообщает, что между Трапшем и Таракановым произошел конфликт. Житель Сухума выстрелил «с целью умышленного причинения смерти, осознавая общественную опасность своих действий», заявило ведомство.

Заведено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном приобретении оружия.

В декабре в армянском Гюмри задержали гражданина России 2002 года, его заподозрили в убийстве подруги. По данным следствия, они жили вместе в арендованной квартире. Между россиянами произошла ссора, во время которой мужчина нанес подруге «телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия». 

Теги
Абхазия Сухуми розыск убийство Генпрокуратура
Материалы по теме
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Общество
В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемой в убийстве своих детей
Общество
Жителю Свердловской области дали пожизненное за убийство женщины и детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter