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Дубай отменил налог на продажу алкоголя

Дубай отменил 30-процентный налог на продажу алкоголя

Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили 30-процентный налог на продажу алкоголя и сделали бесплатными лицензии, необходимые для покупки спиртного, сообщает AP.

Как отмечает агентство, до этого власти годами ослабляли ограничения в отношении употребления спиртных напитков: например, в 2016-м разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в 2020-м — доставку на дом на период ограничений из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, цена спиртных напитков в Дубае все равно остается высокой: например, пинта пива в баре (около 0,568 л) может стоить более $10, а другие напитки — еще дороже.

Летом 2019-го власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов-немусульман старше 21 года. Для ее получения нужно иметь при себе только оригинал паспорта, документ можно оформить в специализированных магазинах. Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах.

Теги
Дубай алкоголь налог лицензия
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