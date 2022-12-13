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Учения ШОС «Мирная миссия-2023» пройдут в августе в Челябинской области

Антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия» пройдут в Челябинске в августе 2023 года
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2023» состоятся в Челябинской области в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

Военные делегации стран ШОС уже прибыли в Екатеринбург «для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения» совместных учений. Мероприятие стартовало на базе окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Оно завершится 16 декабря.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦВО.

24 августа министр обороны Сергей Шойгу анонсировал учения «Мирная миссия-2023» на территории России, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

В этом году о проведении учений не сообщалось. В 2021-м они проходили 11–25 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В них участвовали около 4 тыс. военнослужащих стран ШОС.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Индия и Иран. Наблюдателями при организации стали Афганистан, Белоруссия и Монголия.

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