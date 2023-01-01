В Белоруссии 2023-й объявили годом мира и созидания

В Белоруссии объявили год мира и созидания

В Белоруссии наступивший 2023 год объявили годом мира и созидания, говорится в телеграм-канале МВД республики.

На сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко уточняется, что это сделано с целью «консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства».

Там также говорится, что ключевыми направлениями работы белорусских властей в 2023 году станут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных общественных инициатив, содействие межконфессиональному диалогу, который обеспечивают мир и согласие в стране. Кроме того, Минск также планирует продвигать «преимущества белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности».

«Белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе станет мирный созидательный труд соотечественников», — говорится на сайте президента Белоруссии.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий год будет самым удачным и счастливым. Так он ответил на вопрос, каким, по его мнению, будет 2023-й. «Не переживайте, будет нормально», – сказал белорусский лидер.