Генассамблея ООН утвердила увеличенный бюджет организации на будущий год

Бюджет ООН на 2023 год составит около $3,4 млрд, в таком размере его утвердила Генеральная ассамблея, сообщила «РИА Новости» представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак.

«Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Сумма бюджета составляет $3,396 млрд», — сказала она.

В 2022 году бюджет организации составлял $3,15 млрд, то есть он увеличился почти на 8%. Россия выплатила свой взнос в более чем $56 млн к декабрю текущего года (при этом согласно финансовому положению взнос должен был быть уплачен до 9 февраля, но вовремя это сделали меньшая часть стран — 53). Позже, чем Россия, взнос внесли только Румыния, Эритрея и Гренада.

Как говорится на сайте ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш внес предложение по бюджету на согласование в октябре. Согласно нему, бюджет организации должен был составить $3,22 млрд, но сразу допускалось его увеличение до $3,4 млрд.

С 2020 года ООН перешла на годовое планирование бюджета вместо двухлетнего. В течение трех лет шел «испытательный срок» для нового механизма расчета финансов. Гуттериш отмечал, что такой подход позволяет точнее оценивать ресурсы и быстрее адаптироваться к изменениям.