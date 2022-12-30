Путин наградил супругу Медведева знаком отличия «За благодеяния»

Светлана Медведева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза, президента Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом Путин присвоил продюсеру Максиму Фадееву звание «Заслуженный деятель искусств». Фадеев был продюсером певицы Линды, группы «Серебро», музыкальных проектов «Фабрика звезд — 2» и «Фабрика звезд — 5», а также был наставником в двух сезонах шоу «Голос. Дети».

Награды «За заслуги в культуре и искусстве» получили композитор Алексей Рыбников («Усатый нянь», «Вам и не снилось» «Ералаш»), худрук Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев и актриса, профессор ГИТИСа Ольга Тарасова. Орденом почета за вклад в отечественную культуру награжден председатель совета директоров компании «А сериал» (стриминговый сервис «Амедиатека») Александр Шенкман.

Президент присвоил звание «Заслуженный журналист России» первого заместителя гендиректора информагентства «Интерфакс» Вячеслава Терехова. Как отмечает агентство, он в числе прочего освещал контртеррористические операции в Чечне и боевые действия в Южной Осетии.

Награды получили и российские дипломаты: орден Почета получил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награжден директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук. Посла России в Дании Владимира Барбина президент наградил орденом Дружбы, а российские послы в Армении и Бенине совместно с Того Сергей Копыркин и Игорь Евдокимов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как отмечается в указе, дипломаты награждены «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Кроме того, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода «за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества» между Россией и республикой награжден орденом Почета. За те же заслуги орден Дружбы получили председатель нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода, гендиректор компании «Газпромнефть-Таджикистан» Фарход Мирзоев и президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими.