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В России создадут рабочую группу для решения проблем перевозок туристов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В середине января Минэкономразвития и Минтранс создадут рабочую группу по транспортному обеспечению туристической отрасли. Такое решение было принято в ходе совещания по транспортному обеспечению туристической отрасли с участием министра экономического развития Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева, сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Ее цель состоит в проработке маршрутов мультимодальных (несколькими видами транспорта) перевозок пассажиров до туристических локаций с учетом «транспортных ограничений, балансирования загруженности транспорта по конкретным направлениям», а также в корректировке планов по расширению авиационного и железнодорожного парков.

Первое заседание рабочей группы состоится в январе 2023 года.

В декабре стало известно, что Минэкономразвития планирует создать «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России. Проработать ее создание в середине декабря поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Карта будет работать на основе платежной системы «Мир».

Такое решение было принято в связи с уходом крупнейших международных платежных систем после начала военной операции на Украине и санкций против российского финансового сектора. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отмечал, что уход с российского рынка иностранных платежных систем вынуждает иностранных туристов привозить с собой только наличные средства.

Теги
туризм транспорт Россия
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