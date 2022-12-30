Суд дал прикурившему от Вечного огня и снявшему это на видео мужчине два года условно

Суд дал прикурившему от Вечного огня жителю Подмосковья два года условно

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Суд приговорил к двум годам условно жителя подмосковного города Красногорска, который прикурил от Вечного огня и снял это на видео, сообщила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Дело в отношении мужчины завели по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные с использованием сети Интернет). За это преступление предусмотрены штраф до 5 млн руб. и до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году 39-летний мужчина подошел к мемориальному комплексу «Рубеж Славы» в военно-историческом музее в городском округе Истра и прикурил от Вечного огня сигарету.

Свои действия он снял на видео, которое 19 ноября прошлого года разместил на личной странице в соцсети. «При этом пользователь достоверно знал, что данное видео в свободном доступе могут просматривать пользователи социальной сети», — отмечали в СК.

Мужчина разместил видео в интернете, так как «придерживался предвзятых убеждений и искаженных взглядов на события Второй мировой войны», заявила Врадий. Осужденный признал вину в совершении преступления до суда.