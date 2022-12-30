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В союзе назвали дату прощания с Эдуардом Артемьевым

Эдуард Артемьев
Эдуард Артемьев (Фото: unikino.ru)

Прощание с советским и российским композитором народным артистом России Эдуардом Артемьевым пройдет в субботу, 31 декабря, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. В тот же день состоится его погребение на Ваганьковском кладбище.

«Отпевание состоится 31 декабря в храме Большое Вознесение по адресу: Большая Никитская ул., 36, стр. 1», — говорится в сообщении на сайте союза.

Народный артист России Эдуард Артемьев умер 29 декабря на 86-м году жизни. Накануне его сын Артемий сообщил, что отца перевели в реанимационное отделение из-за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Артемьев получил известность как создатель авангардистских композиций «Мозаика», «Двенадцать взглядов на мир», «Три взгляда на революцию», симфоний «Пилигримы» и «Семь врат в мир Сатори». С 1960-х он начал писать музыку к фильмам, в частности, мелодии композитора звучат в лентах Андрея Тарковского «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало». Его музыка звучит также в сериале «Доктор Живаго» и фильмах «Легенда № 17», «Герой» и «Никто, кроме нас». Артемьев также автор музыки для более 30 спектаклей разных театров.

Теги
композитор прощание Эдуард Артемьев
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